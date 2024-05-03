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07:52, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки»

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева анонсировала интервью Андрею Третьякову
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью ресторатору и автору YouTube-канала «Лука Ебков» Андрею Третьякову после «голой вечеринки» и судебных разбирательств. Выход видео она анонсировала в своем Telegram-канале, опубликовав короткий тизер.

«Поговорили по душам с Андреем, завтра увидимся!», — подписала публикацию Ивлеева.

В ролике можно услышать ее яркие цитаты, вырванные из контекста интервью. Из короткого анонса понятно, что Ивлеева рассказала о проходивших в ее офисе обысках, поездке в Донбасс и неудавшейся попытке открыть бар в Москве.

25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Сама блогер не пришла на заседание. В суде ее адвокат заявил, что она не признает вину. 2 мая стало известно, что Ивлеева обжаловала штраф.

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Участники мероприятия были одеты в откровенные наряды. Когда фото с вечеринки попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Некоторые звезды, посетившие мероприятие, лишились рекламных контрактов и концертов.

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      Марина Совина
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