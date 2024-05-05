Икону из ополчения Минина и Пожарского доставили в храм Христа Спасителя

Казанскую икону Божией Матери доставили в храм Христа Спасителя

Старинную Казанскую икону Божией Матери, которая находилась еще в ополчении Минина и Пожарского и хранилась в Казанском соборе на Красной площади, доставили в храм Христа Спасителя на праздничную пасхальную вечерню. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что о решении передать священное изображение сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он также уточнил, что икону пронесут в российских регионах во время крестного хода.

В ноябре 2023 года патриарх Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери, которая более 100 лет считалась утерянной. Патриарх назвал событие историческим и заключил, что представленная икона является национальной святыней.