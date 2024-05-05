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19:19, 5 мая 2024Россия

Икону из ополчения Минина и Пожарского доставили в храм Христа Спасителя

Казанскую икону Божией Матери доставили в храм Христа Спасителя

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Старинную Казанскую икону Божией Матери, которая находилась еще в ополчении Минина и Пожарского и хранилась в Казанском соборе на Красной площади, доставили в храм Христа Спасителя на праздничную пасхальную вечерню. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что о решении передать священное изображение сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он также уточнил, что икону пронесут в российских регионах во время крестного хода.

В ноябре 2023 года патриарх Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери, которая более 100 лет считалась утерянной. Патриарх назвал событие историческим и заключил, что представленная икона является национальной святыней.

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      Екатерина Ештокина
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