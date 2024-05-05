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21:44, 5 мая 2024Спорт

Олимпийский чемпион жестко ответил на требование Украины отстранить россиян

Васильев заявил, что Украина потеряла здравый смысл, требуя отстранить россиян

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко ответил на требование украинских спортивных властей отстранить российских гребцов от Игр 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев заявил, что у НОК Украины давно потерян здравый смысл, поэтому не стоит обращать на них внимание. Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо опираться на закон. «НОК Украины путем незаконных действий хочет воздействовать на весь мировой спорт», — посчитал чемпион.

Ранее 5 мая украинские спортивные власти направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с требованием не пускать на Олимпиаду в Париж российских гребцов. Они посчитали, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены.

Девять российских гребцов с 8 по 9 мая должны принять участие в отборочном турнире, на котором у них будет возможность завоевать лицензии для выступления на Олимпиаде в Париже.

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      Андрей Стрельцов
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