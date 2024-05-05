Олимпийский чемпион жестко ответил на требование Украины отстранить россиян
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко ответил на требование украинских спортивных властей отстранить российских гребцов от Игр 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.
Васильев заявил, что у НОК Украины давно потерян здравый смысл, поэтому не стоит обращать на них внимание. Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо опираться на закон. «НОК Украины путем незаконных действий хочет воздействовать на весь мировой спорт», — посчитал чемпион.
Ранее 5 мая украинские спортивные власти направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с требованием не пускать на Олимпиаду в Париж российских гребцов. Они посчитали, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены.
Девять российских гребцов с 8 по 9 мая должны принять участие в отборочном турнире, на котором у них будет возможность завоевать лицензии для выступления на Олимпиаде в Париже.