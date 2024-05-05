Олимпийский чемпион жестко ответил на требование Украины отстранить россиян

Васильев заявил, что Украина потеряла здравый смысл, требуя отстранить россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев жестко ответил на требование украинских спортивных властей отстранить российских гребцов от Игр 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев заявил, что у НОК Украины давно потерян здравый смысл, поэтому не стоит обращать на них внимание. Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо опираться на закон. «НОК Украины путем незаконных действий хочет воздействовать на весь мировой спорт», — посчитал чемпион.

Ранее 5 мая украинские спортивные власти направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с требованием не пускать на Олимпиаду в Париж российских гребцов. Они посчитали, что команды атлетов с российским или белорусским паспортом не могут быть допущены.

Девять российских гребцов с 8 по 9 мая должны принять участие в отборочном турнире, на котором у них будет возможность завоевать лицензии для выступления на Олимпиаде в Париже.