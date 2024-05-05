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11:22, 5 мая 2024Силовые структуры

«Нормальный был человек». Что известно о личности ликвидированного агента Украины, связанного с терактом в «Крокусе»?

Диверсант Сурнов, связанный с терактом в «Крокусе», уехал из России в 2022 году

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Знакомые агента украинской военной разведки Николая Сурнова, который был ликвидирован 3 мая в Ленобласти и подозревается в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», рассказали о том, каким он был человеком. С людьми из окружения диверсанта пообщались журналисты РИА Новости.

Знавшие Сурнова сообщили, что он покинул Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине. Также они рассказали о том, кем работал мужчина и охарактеризовали его как «нормального человека».

Ликвидированный диверсант работал механиком и ловил воров

По данным агентства, ликвидированный 48-летний Сурнов занимал должность руководителя гаражного кооператива «Стрела-2» в Королеве, а также работал механиком. «Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства», — отметили знакомые диверсанта.

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Однако после объявления частичной мобилизации в 2022 году мужчина уехал из страны. По словам его соседа по гаражу, Сурнов отправился в Литву. Данную информацию также подтвердили в ФСБ. Однако, как отметили в ведомстве, Сурнов вернулся в Россию в марте текущего года. Предполагается, что он приехал для совершения терактов.

Силовики искали Сурнова 23 дня

По информации ФСБ, ликвидированный диверсант был агентом Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской террористической организации. По заданию куратора он планировал серию терактов в отношении объектов Минобороны России в Московском регионе, участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге.

В литовском Пабраде диверсант обучался минно-взрывному и стрелковому делу для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Судя по его переписке с куратором, террористы также намеревались устроить теракты в Прибалтике, чтобы «полностью искоренить все русское». В частности, поджог планировался во время показа фильма в кинотеатре в Риге.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, Сурнов мог быть пособником террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Силовики искали его 23 дня, в его машине нашли оружие и следы взрывчатки. Преступник скрылся от оперативников 10 апреля, тогда он бросил машину и сбежал в лесополосу в районе поселка Мещерское Московской области. В квартире, которую снимал мужчина в Бирюлево, остались его вещи. Хозяйка квартиры просила полицию обыскать жилье. Отмечалось, что женщина увидела фотографию мужчины, которого уже искали спецслужбы, и обратилась в полицию.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Диверсант прятался в ДОТе времен Великой Отечественной войны

Украинского диверсанта Сурнова ликвидировали у деревни Покизен-Пурская в Пудостьском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области.

На опубликованных фото и видео с места, где после ликвидации работала следственная группа ФСБ, вдали посреди поля видна долговременная огневая точка (ДОТ) времен Великой Отечественной войны, в которой и укрывался диверсант.

Вычислить его удалось во время изъятия схрона. Там находились средства поражения, которые мужчина готовил для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. Во время задержания он оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия и был поражен встречным огнем.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Среди обнаруженного арсенала диверсанта — автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты. Также взрывчатые вещества и боеприпасы силовики изъяли из гаража и квартиры, которые были им арендованы в Москве. В ходе обыска спецслужбы изъяли документы, мобильный телефон и банковскую карту шведского банка SwedBank, выпущенную его литовским отделением.

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      Екатерина Подвигина
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