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14:46, 6 мая 2024Мир

Арабские страны стали склоняться к идее размещения миротворческих сил в Газе

FT: арабские страны задумались над идеей размещения миротворческих сил в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

Арабские страны смягчили свою позицию и задумались над возможностью размещения многонациональных миротворческих сил в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных арабских дипломатов.

Как отмечает издание, страны Ближнего Востока пытаются разработать жизнеспособный послевоенный план для региона. Арабские официальные лица ранее заявляли, что не поддержат ввод международных или региональных миротворческих сил в сектор Газа, настаивая на том, что ими должны управлять палестинцы.

Однако риторика изменилась. По словам одного из источников, позиция некоторых столиц в отношении этой идеи смягчилась, поскольку арабские страны стремятся продемонстрировать свою «приверженность мирному процессу».

«Любые силы должны быть одобрены Советом Безопасности ООН и развернуты на временный период, чтобы дать палестинским властям время на создание собственных дееспособных сил безопасности», — рассказал другой источник.

Уточняется, что список стран, готовых участвовать в плане остается неясным. По информации третьего источника, инициативу поддерживает Египет, в то время как другие региональные державы, в том числе Саудовская Аравия, Иордания и Катар, выступают против размещения арабских миротворцев.

Ранее представитель радикального палестинского движения ХАМАС Абдулатиф аль-Кану заявил, что группировка не остановит процесс заключения перемирия с Израилем, несмотря на эвакуацию в Рафахе. Он подчеркнул, что ХАМАС продолжит переговоры с позитивным настроем и открытым сердцем.

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      Виктория Кондратьева
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