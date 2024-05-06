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12:32, 6 мая 2024Ценности

Белла Хадид показала интимный момент на фото с возлюбленным

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала интимный момент на фото с возлюбленным. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 27-летняя манекенщица предстала в объятиях своего избранника, профессионального наездника и бизнесмена Адана Бануэлоса. При этом на снимке видно, что пара собирается поцеловаться.

Звезда примерила цветное платье с корсетной вставкой и распустила завитые в легкие локоны волосы. В свою очередь, Бануэлос был одет в черную рубашку с узором и широкополую шляпу.

В апреле Хадид поцеловалась с возлюбленным на камеру. 27-летняя манекенщица позировала, сидя на лошади, в обтягивающих штанах и топе на широких бретелях.

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      Екатерина Ештокина
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