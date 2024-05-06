Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 6 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ пытался атаковать российский регион

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Курской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дрон ВСУ пытался атаковать регион в районе 9:00 по московскому времени. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Утром в понедельник, 6 мая, дроны-камикадзе атаковали две «ГАЗели» и один легковой автомобиль в Белгородской области. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 35 пострадали. Среди раненых — двое детей. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, два микроавтобуса везли сотрудников предприятия на работу.

Комментируя атаку, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что удар ВСУ доказывает, что Россия имеет дело с террористическим и криминальным режимом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по автобусам с россиянами, ехавшими на работу. Погибли семь человек, десятки ранены

      Россия объявила в розыск экс-руководителя антитеррористического центра при СБУ

      Россия начала розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Хомчака

      Губернатор предложил защищать заводы в Белгородской области системой РЭБ

      Число жертв атаки дронов ВСУ на автобусы в Белгородской области возросло

      На Украине признали случаи мобилизации людей с отсрочкой

      Папарацци сняли Риту Ору на улице без штанов

      Москвич запер в квартире десятки кошек и разозлил соседей

      Гладков раскрыл новые детали атаки ВСУ на автобусы с людьми под Белгородом

      Банк России раскрыл способ спрятать сверхдоходность по кредиткам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше