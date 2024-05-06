Беспилотник ВСУ пытался атаковать российский регион

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дрон ВСУ пытался атаковать регион в районе 9:00 по московскому времени. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Утром в понедельник, 6 мая, дроны-камикадзе атаковали две «ГАЗели» и один легковой автомобиль в Белгородской области. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 35 пострадали. Среди раненых — двое детей. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, два микроавтобуса везли сотрудников предприятия на работу.

Комментируя атаку, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что удар ВСУ доказывает, что Россия имеет дело с террористическим и криминальным режимом.