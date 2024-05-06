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21:03, 6 мая 2024Забота о себе

Дрю Бэрримор рассказала о потерянном списке любовников

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Актриса Дрю Бэрримор рассказала, что однажды потеряла список любовников в доме коллеги Дени ДеВито. Об этой истории она вспомнила в «Шоу Дрю Бэрримор»

В передаче обсуждали привычку некоторых молодых женщин вести электронные списки любовников. Тогда актриса вспомнила, что много лет назад она тоже вела такой бумажный список. В нем были имена всех ее экс-партнеров, а на обороте листа — особые пометки. По словам Бэрримор, она потеряла этот список в гостях у ДеВито. «Я самый неорганизованный человек, вечно все теряю», — призналась она.

Затем, когда в студии появился ДеВито, актриса поинтересовалась, не находил ли он этот список. «Я собирался поговорить с тобой об этом. Некоторые имена там… Я сделал копию, и она будет в моей автобиографии», — пошутил артист и добавил, что в действительности не находил список.

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Ранее Бэрримор рассказала, почему не делает пластические операции. По ее словам, она боится, что станет зависима от пластики.

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      Алиса Дмитриева
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