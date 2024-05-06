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21:27, 6 мая 2024Спорт

Губернатор Воронежской области обвинил «Зенит» в затягивании времени

Губернатор Воронежской области Гусев обвинил «Зенит» в затягивании времени

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале оценил ничейный результат в игре 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и петербургским «Зенитом».

Он обвинил сине-бело-голубых в затягивании времени, отметив, что не припомнит матчей, в которых действующий чемпион так бы этим злоупотреблял. «Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счет. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника», — заявил Гусев.

Губернатор поблагодарил игроков, тренерский штаб и болельщиков «Факела». «Воронеж — один из самых футбольных городов страны. Верим в "Факел"! Команда должна играть в высшей лиге!» — заявил Гусев.

Матч прошел ранее 6 мая и завершился со счетом 1:1. В первом тайме «Зенит» вышел вперед, но «Факел» сравнял счет с пенальти на 12-й добавленной минуте.

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      Алексей Гусев
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