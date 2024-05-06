Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ

Минобороны России заявило о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«6 мая около 15.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, два украинских беспилотных летательных аппарата удалось сбить дежурными системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что российские системы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Затем Минобороны отчиталось еще о трех сбитых над российским регионом БПЛА самолетного типа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.