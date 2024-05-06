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16:42, 6 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ

Минобороны России заявило о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«6 мая около 15.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, два украинских беспилотных летательных аппарата удалось сбить дежурными системами противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее стало известно, что российские системы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Затем Минобороны отчиталось еще о трех сбитых над российским регионом БПЛА самолетного типа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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