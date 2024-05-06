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04:51, 6 мая 2024Россия

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменили

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области отменили

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области отменили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в 0:40.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора региона, серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка. Россиянку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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      Юлия Мискевич
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