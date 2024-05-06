Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменили

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области отменили

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области отменили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в 0:40.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора региона, серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка. Россиянку госпитализировали в состоянии средней тяжести.