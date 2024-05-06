Отвергнутый школьник пообещал расправиться с семьей россиянки и попал под статью

В Подмосковье задержали школьника, угрожавшего знакомой из-за отказа встречаться

В Мытищах Московской области задержали 17-летнего подростка-мигранта, который угрожал однокласснице из-за ее отказа с ним встречаться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 16-летняя школьница неоднократно отвергала юношу, что в результате его разозлило. Он стал оскорблять девушку в социальных сетях, звонить и угрожать ей и ее семье расправой. Кроме того, подросток в своем Telegram-канале опубликовал картинки экстремистского содержания и обещал вскоре поделиться «треш-контентом».

Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе расправой. Подростка поместили в ИВС.

Ранее сообщалось, что двое российских подростков получили сроки за теракт на железной дороге.