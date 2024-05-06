Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:30, 6 мая 2024Путешествия

Пассажир самолета сказал бортпроводнику одно слово и сорвал рейс

WECB: пассажир American Airlines назвал бортпроводника официантом и сорвал рейс

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пассажир авиакомпании American Airlines назвал бортпроводника самолета официантом, разозлил пилотов и сорвал рейс. Об этом сообщает американская радиостанция WECB.

Уточняется, что разногласия между пассажиром бизнес-класса и членом экипажа начались почти сразу после вылета лайнера из Нью-Йорка в Джорджтаун, Гайана. Мужчина не смог положить свои вещи на багажную полку из-за недавней операции и попросил о помощи бортпроводника. Тот отказался, объяснив, что ему за это не платят. В спор вмешалась другая стюардесса, которая разместила сумку пассажира на полке и сгладила конфликт.

Материалы по теме:
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли. Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
Культ еды, Лувр в пустыне и ядовитые соли.Что стало с Узбекистаном после распада СССР и стоит ли туда ехать туристу?
12 мая 2022
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022

Вскоре тот же самый бортпроводник предложил мужчине напитки, но тот не захотел и назвал его официантом. Узнав о случившемся, пилоты приняли решение развернуть самолет обратно в Нью-Йорк. Там пассажира за одно сказанное слово высадили и передали правоохранителям.

Ранее четверо пассажиров из Ирландии устроили пьяный дебош на борту самолета по пути на испанский остров Ибица, который славится вечеринками. Нештатная ситуация произошла на борту рейса из Дублина 27 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      «Зенит» пропустил на 102-й минуте и упустил победу над «Факелом»

      Турист упал за борт круизного лайнера и бесследно исчез

      Девочка-богатырь из России установила мировой рекорд

      Си Цзиньпин призвал Францию помочь противостоять новой холодной войне

      Прокуратура потребовала компенсации пострадавшей от наезда самоката пенсионерке

      Обнаружены лечащие воспаление бактерии

      Подросток стриг газоны и стал миллионером

      Стало известно о взрыве в Херсоне

      В российском регионе заметили редких журавлей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше