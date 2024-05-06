Пассажир самолета сказал бортпроводнику одно слово и сорвал рейс

WECB: пассажир American Airlines назвал бортпроводника официантом и сорвал рейс

Пассажир авиакомпании American Airlines назвал бортпроводника самолета официантом, разозлил пилотов и сорвал рейс. Об этом сообщает американская радиостанция WECB.

Уточняется, что разногласия между пассажиром бизнес-класса и членом экипажа начались почти сразу после вылета лайнера из Нью-Йорка в Джорджтаун, Гайана. Мужчина не смог положить свои вещи на багажную полку из-за недавней операции и попросил о помощи бортпроводника. Тот отказался, объяснив, что ему за это не платят. В спор вмешалась другая стюардесса, которая разместила сумку пассажира на полке и сгладила конфликт.

Вскоре тот же самый бортпроводник предложил мужчине напитки, но тот не захотел и назвал его официантом. Узнав о случившемся, пилоты приняли решение развернуть самолет обратно в Нью-Йорк. Там пассажира за одно сказанное слово высадили и передали правоохранителям.

Ранее четверо пассажиров из Ирландии устроили пьяный дебош на борту самолета по пути на испанский остров Ибица, который славится вечеринками. Нештатная ситуация произошла на борту рейса из Дублина 27 мая.