Пассажиров эвакуировали за несколько минут до взлета из-за письма на почте

Пассажиров British Airways эвакуировали из-за угрозы взрыва в аэропорту Бермуд

Пассажиров авиакомпании British Airways эвакуировали за несколько минут до взлета лайнера из-за угрозы взрыва. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, в международном аэропорту Бермудских островов. Самолет должен был отправиться в Лондон в 20:50 по местному времени, но взлет был прерван из-за полученного по электронной почте письма с угрозой.

Служба безопасности обыскала здание аэропорта и окрестности, но не нашла ничего подозрительного. К 23:00 воздушная гавань восстановила работу.

В октябре 2023 года пассажиров ирландской авиакомпании Ryanair загнали в сарай на несколько часов из-за угрозы взрыва в аэропорту Франции. Людей разместили в помещении без отопления рядом с тракторами и другим сельскохозяйственным оборудованием.