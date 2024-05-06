Описана судьба помощи Украине при победе Трампа на выборах в США

Американист Дудаков: у Трампа больше мотивации разрешить украинский конфликт

У бывшего президента США Дональда Трампа больше мотивации разрешить украинский конфликт, чем у нынешнего американского лидера Джо Байдена, считает политолог-американист Малек Дудаков. О судьбе помощи Украине при победе Трампа на президентских выборах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«До выборов в Америке еще полгода, поэтому гадать рано. Но нужно понимать, что Трамп является прагматиком, поэтому он будет исходить из ситуации, которая к тому моменту сложится на поле боя», — отметил Дудаков.

Очевидно, что там у Трампа будет больше мотивации разрешить украинский кризис, чем у Байдена и у демократов. Потому что Байден слишком много сжег своего политического капитала в этой истории, а Трамп, наоборот, идет на выборы с обещанием все конфликты остановить Малек Дудаков политолог-американист

При этом американист добавил, что возможности примирить стороны у Трампа будут очень ограничены.

«Россия будет и дальше действовать согласно поставленным задачам по денацификации, демилитаризации Украины. А Киев, как мы видим, сейчас пока не готов всерьез обсуждать приостановку конфликта. Я вполне допускаю, что в случае победы Трампа он попытается с нами как-то договориться. Не получится, тогда в дальнейшем вектор политики Вашингтона может остаться таким же, каким он является сейчас», — рассказал он.

Дудаков объяснил, что в таком случае США будут поддерживать Украину, но не так активно, как сейчас.

«Я думаю, сам Трамп надеется на то, что полное поражение киевского режима случится до выборов. И тогда это ударит по рейтингам Байдена и, соответственно, поможет Трампу переизбраться», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп обогнал действующего американского лидера Джо Байдена по поддержке среди людей с высшим образованием. Кроме того, совместный опрос телеканала CNN и компании SSRS показал, что Трамп сохраняет преимущество над Байденом в перевыборной кампании.