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15:41, 6 мая 2024Мир

Посол Польши отказался присутствовать на инаугурации Путина

Посол Польши Краевский не будет присутствовать на инаугурации Путина

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом глава польского МИД Радослав Сикорский заявил в эфире польского телеканала TVP Info.

«Нет, не будет», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее страны-члены Европейского союза получили приглашения для участия в инаугурации Путина. Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил против участия в инаугурации российского лидера.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится к инаугурации, которая пройдет 7 мая.

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      Глеб Бажуткин
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