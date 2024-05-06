Посол Польши отказался присутствовать на инаугурации Путина

Посол Польши Краевский не будет присутствовать на инаугурации Путина

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом глава польского МИД Радослав Сикорский заявил в эфире польского телеканала TVP Info.

«Нет, не будет», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее страны-члены Европейского союза получили приглашения для участия в инаугурации Путина. Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил против участия в инаугурации российского лидера.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится к инаугурации, которая пройдет 7 мая.