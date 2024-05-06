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17:08, 6 мая 2024Экономика

Путин заявил об экономической агрессии против России

Президент Путин: результат антироссийских санкций оказался обратным ожидаемому

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Противники России пытались разрушить Россию экономически, однако результат санкций оказался обратным ожидаемому. Об этом в ходе встречи с членами правительства РФ заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что с введением различных ограничений «началась буквально в самом прямом смысле этого слова экономическая агрессия против России». Он отметил также, что целью антироссийских санкций было разрушение страны изнутри — не только политически, но прежде всего экономически.

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Путин рассказал, что оппоненты хотели спровоцировать массовую безработицу и закрытие предприятий и целых отраслей, однако сделать это не получилось. «Результат оказался ровно обратный ожидаемому», — заявил он.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России, в частности, ограничивающих поставку российского алюминия. «Санкции могут иметь серьезные последствия не только для непосредственно затронутых отраслей, но и для стратегических секторов», — отметила она.

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