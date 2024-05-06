Российскую семью 10 лет не могли переселить из ветхого жилья

В Сахалинской области семью 10 лет не могли переселить из аварийного жилья

В Сахалинской области семья десять лет не могла добиться переселения из ветхого жилья. На помощь пришла региональная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

На бездействие администрации пожаловался житель Углегорского района. Квартира, по результатам проверки межведомственной комиссии, была признана аварийной еще в 2014 году. Однако, несмотря на обещания, собственникам не предлагали альтернативный вариант для проживания, оправдывая это отсутствием финансирования.

После обращения районная прокуратура изучила ситуацию и встала на сторону жильцов. По договору соцнайма сахалинцам представят квартиру в новостройке.

На проблемы с переселением также пожаловалась жительница Красноярского края. После сноса жилья ее дважды определяли в квартиру в аварийном доме. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, но расследование вскоре прекратили. Ранее в том же регионе пенсионерку с инвалидностью переселили из аварийного жилья в подтопленный барак без электричества.