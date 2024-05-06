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21:48, 6 мая 2024Мир

Шольц заявил о готовых помочь союзникам 35 тысячах военных ФРГ

Шольц: 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы помочь союзникам при необходимости
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Около 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии он отметил, что немецкие военные ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы.

«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — подчеркнул политик.

Как уточнил Шольц, Германия твердо настроена защищать каждый «квадратный сантиметр» территории НАТО.

Ранее Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО. Также он рассказал, что Германия намерена поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках.

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      Марина Совина
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