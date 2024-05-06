Шольц заявил о готовых помочь союзникам 35 тысячах военных ФРГ

Шольц: 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы помочь союзникам при необходимости

Около 35 тысяч немецких солдат готовы отправиться на помощь союзникам при необходимости, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии он отметил, что немецкие военные ориентированы на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы.

«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — подчеркнул политик.

Как уточнил Шольц, Германия твердо настроена защищать каждый «квадратный сантиметр» территории НАТО.

Ранее Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО. Также он рассказал, что Германия намерена поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках.