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23:09, 6 мая 2024Мир

В ЕС достигли консенсуса по использованию замороженных активов России

Шольц: в ЕС достигли консенсуса по использованию замороженных активов России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Chris Emil Janssen / Global Look Press

В Европейском союзе (ЕС) достигли консенсуса по использованию 90 процентов доходов от замороженных активов России на военные нужды Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил политик, в Европе достигли договоренности по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов.

«Около 90 процентов этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать [оружие] в Европе», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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