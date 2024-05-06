Шольц: в ЕС достигли консенсуса по использованию замороженных активов России

В Европейском союзе (ЕС) достигли консенсуса по использованию 90 процентов доходов от замороженных активов России на военные нужды Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил политик, в Европе достигли договоренности по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов.

«Около 90 процентов этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать [оружие] в Европе», — подчеркнул он.