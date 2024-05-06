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15:41, 6 мая 2024Мир

В ЕС угрозы удара по Крыму оправдали правом Киева на самооборону

Стано об угрозах удара по Крыму: Украина имеет законное право на самооборону
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Украина имеет законное право на самооборону. Об этом, комментируя угрозы удара по Крыму, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано, сообщает РИА Новости.

«Для нас очевидно, что Украина борется за свое выживание и имеет законное право на самооборону», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, считает ли Брюссель Крымский мост легитимной военной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Семен Александров
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