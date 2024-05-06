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12:55, 6 мая 2024Бывший СССР

В Латвии заявили о необходимости для Украины отдать территории

Глава ВВС Латвии: Украине придется отдать территории ради государственности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украине, возможно, придется отдать часть территорий, чтобы сохранить государственность. Об этом заявил глава Военно-воздушных сил (ВВС) Латвии Виестурс Масулис в интервью Berliner Zeitung.

«Я хотел бы провести параллель с 1939 годом. (...) Финляндия потеряла части своей территории (по результатам советско-финской войны 1939-1940 годов, — прим. «Ленты.ру»), но взамен получила свободу... Это только мое личное мнение, а не мнение наших вооруженных сил, но, возможно, так же будет и на Украине», — подчеркнул он.

По словам Масулиса, в случае отказа Киева от территорий, Россия и НАТО должны договориться о том, чтобы Украина немедленно стала частью альянса. При этом он назвал самой сложной частью потенциальных переговоров вопрос о статусе Крыма.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз в июне. При этом, по его словам, процесс переговоров будет чрезвычайно сложным.

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      Александр Курбатов
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