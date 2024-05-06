В российском министерстве прошли обыски из-за жалобы на одного из сотрудников

В Минэкологии Татарстана следователи провели обыски

Правоохранители провели обыски в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана после жалобы на одного из сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Жалобу составил бывший начальник Заволжского территориального управления. При этом причина недовольства не разглашается.

В ведомстве сообщили, что предоставили все необходимые документы, так как заинтересованы в объективном рассмотрении жалобы. Там подчеркнули, что оказывают содействие следствию.