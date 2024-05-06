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20:39, 6 мая 2024Экономика

Вероятность дефолта на Украине оценили

Экономист Зубец: вероятность дефолта на Украине достаточно велика

Фото: Murad Sezer / Reuters

Вероятность дефолта на Украине достаточно велика. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Он напомнил, что в 2022 году после начала специальной военной операции частные западные инвесторы купили государственные украинские облигации по низким ценам. Сейчас правительство страны обязано начать выплачивать проценты по этим бумагам. «Это очень большие деньги, большая доходность», — оценил Зубец.

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Сейчас Украина не производит выплаты процентов по облигациям. Экономист рассказал, что они якобы начисляются, но не выплачиваются при этом держателям бумаг. Западные страны были бы рады получить часть денег, направляемых в качестве финансовой помощи Киеву, назад в виде этих выплат, подчеркнул Зубец. Однако украинские власти не хотят платить, так как «денег в любом случае не хватает для функционирования экономики», объяснил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что несколько иностранных инвестиционных компаний планируют вынудить Украину платить проценты по долгу в 2025 году. По ее данным, если кредиторы не договорятся с Украиной, стране может грозить дефолт. Ожидается, что это произойдет после того, как закончатся долговые каникулы, установленные компаниями, то есть в августе.

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