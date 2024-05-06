Застрявших на аттракционе в Сочи людей сняли на видео

Появились кадры с застрявшими в Сочи на аттракционе «Квантовый скачок» людьми

В сети появились кадры с людьми, застрявшими на аттракционе «Квантовый скачок» в Сочи. Они опубликованы на странице «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что люди застряли на аттракционе в вертикальном положении. Прокатиться на «Квантовом скачке», судя по видеозаписи, захотели десятки людей — они сидят на креслах, которые объединены в группы по четыре посадочных места. Видеозапись заканчивается тем, что карусель с людьми возвращается в исходное положение.

Инцидент в «Сочи-парке» произошел в воскресенье, 5 мая. Посетители, предварительно, провисели в воздухе около семи минут, по прошествии которых состав вернулся в исходную точку и люди самостоятельно покинули его. Как пояснили в пресс-службе парка, аттракцион приостановил свою работу в связи с тем, что система безопасности отреагировала на изменение погоды.

В тот же день в Ейске Краснодарского края трое детей пострадали во время катания на аттракционе. Несовершеннолетние выпали из аттракциона «Лавица». Одного мальчика госпитализировали с переломом ребер, еще две девочки отделались небольшими травмами. Момент случившегося попал на видео.