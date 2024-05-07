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18:29, 7 мая 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для создания идеальной женской фигуры

Фото: Unsplash

Доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим назвала лучшие упражнения для создания идеальной женской фигуры. Ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт посоветовала бег, так как он помогает сжигать жир, улучшает выносливость и укрепляет мышцы ног. Длительность бега она рекомендовала варьировать от 20-30 минут до нескольких часов — в зависимости от физической подготовки и целей.

Следующим видом спорта она назвала плавание, которое развивает все группы мышц, улучшает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему. По ее мнению, стоит чередовать разные стили: кроль на груди, кроль на спине, брасс, а также баттерфляй. Последним Сулим назвала танцы.

25 апреля Сулим назвала лучшие упражнения для создания атлетичной мужской фигуры. Эксперт посоветовала выполнять жим штанги или гантелей лежа как на горизонтальной, так и на наклонной скамьях, приседания со штангой, а также подтягивания на турнике.

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      Анастасия Борисова
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