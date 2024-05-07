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06:45, 7 мая 2024Мир

В МИД России не связали задержание военного из США со шпионажем или политикой

МИД РФ: задержание военного из США не связано со шпионажем или политикой

Фото: Globallookpress.com

Задержание военнослужащего из США во Владивостоке не связано со шпионажем или политикой. Об этом сообщили в представительстве МИД России, передает ТАСС.

«Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал», — уточнили там.

В представительстве МИД пояснили, что по этой причине не следят пристально за судьбой американского гражданина.

В Главном управлении МВД по Приморскому краю заявили агентству, что информация по задержанному будет предоставлена позднее. В ГУФСИН региона отказались подтвердить или опровергнуть нахождение военнослужащего из США в СИЗО, ссылаясь на тайну следствия.

Американского солдата задержали во Владивостоке по подозрению в нарушении законодательства России. Об этом сообщил телеканал NBC. Источник «Известий» уточнил, что это произошло из-за избиения женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Россия проинформировала Госдеп о произошедшем, внешнеполитическое ведомство оказывает гражданину консульские услуги.

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      Марина Совина
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