В МИД России не связали задержание военного из США со шпионажем или политикой

МИД РФ: задержание военного из США не связано со шпионажем или политикой

Задержание военнослужащего из США во Владивостоке не связано со шпионажем или политикой. Об этом сообщили в представительстве МИД России, передает ТАСС.

«Этот случай не связан с политикой или шпионажем. Насколько мы понимаем, это чисто бытовой криминал», — уточнили там.

В представительстве МИД пояснили, что по этой причине не следят пристально за судьбой американского гражданина.

В Главном управлении МВД по Приморскому краю заявили агентству, что информация по задержанному будет предоставлена позднее. В ГУФСИН региона отказались подтвердить или опровергнуть нахождение военнослужащего из США в СИЗО, ссылаясь на тайну следствия.

Американского солдата задержали во Владивостоке по подозрению в нарушении законодательства России. Об этом сообщил телеканал NBC. Источник «Известий» уточнил, что это произошло из-за избиения женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Россия проинформировала Госдеп о произошедшем, внешнеполитическое ведомство оказывает гражданину консульские услуги.

