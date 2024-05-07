В России назвали сроки начала поставок электромотоциклов Aurus

Мантуров: электромотоциклы Aurus Merlon поступят в продажу в 2025 году

В настоящее время в России доступна возможность сделать предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon, в 2025 году эти транспортные средства премиум-класса поступят в продажу. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Электромотоциклы Aurus впервые продемонстрировали в ходе инаугурации президента России Владимира Путина. Их использовали в кортеже главы государства. Отмечается, что масса этих транспортных средств составляет 370 килограммов, а их максимальная скорость — свыше 225 километров в час.

Электромотоциклы способны выдерживать сильные морозы, вплоть до минус 25 градусов Цельсия. Кроме того, к корпусу можно присоединить прицеп-коляску. Разгон до 100 километров в час на Aurus Merlon занимает менее четырех секунд.

Сам Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном премиум-автомобиле Aurus Senat с госномером О902ВН977. Мантуров уточнил, что пока эти машины производятся исключительно для Гаража особого назначения (ГОН). Коммерческие поставки обновленного автомобиля начнутся с 2025 года.