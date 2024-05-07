Валуев сделал заявление об олимпийском перемирии на время Игр-2024

Валуев: олимпийского перемирия не будет из-за лживости Макрона и Зеленского

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев сделал заявление об олимпийском перемирии на время Игр-2024 в Париже. Его слова приводит Sport24.

«Перемирия невозможно даже ожидать. И все это из-за лживости природы самого [президента Франции Эммануэля] Макрона, [президента Украины Владимира] Зеленского и [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху», — заявил Валуев.

15 апреля Макрон выразил надежду на остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпиады. Он отметил, что приложит максимум усилий для реализации этой идеи, в чем ему помогут международные партнеры, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин. Во время встречи в Париже 6 мая политики поддержали идею об олимпийском перемирии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

