Встречавшаяся с Путиным в 2012 году девочка рассказала о пожелании президенту

Встречавшаяся с Путиным в 2012-м девочка Соня пожелала бы президенту здоровья

Соня Пятница, с которой Владимир Путин встретился в Кремле после инаугурации в 2012 году, рассказала о том разговоре с президентом и поделилась, что хотела бы пожелать ему здоровья спустя 12 лет, передает ТАСС.

Россиянке Соне исполнилось 20 лет. С главой государства она встретилась в июне 2011 года в Федеральном научном клиническом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Тогда она подарила Путину кофейную чашку с блюдцем, которую сама разрисовала, и попросила разрешения побывать «в Кремле, в красной башне».

Пятница подчеркнула, что, несмотря на юный возраст, встреча с президентом России ей все равно запомнилась.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России Владимира Путина, который был переизбран в ходе выборов, состоявшихся 15-17 марта, пройдет в Москве во вторник, 7 мая.

Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени. Ее будут транслировать на федеральных каналах, среди которых Первый канал, Россия 1, НТВ и другие.