В российский регион вернулись серые киты

В Кроноцкий заповедник на Камчатке вернулись после зимовки серые киты

Серые киты вернулись в Кроноцкий залив на Камчатке после зимовки достаточно худыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кроноцкого заповедника.

Как уточнили в источнике, несмотря на худобу, состояние млекопитающих не вызвало каких-либо опасений, поскольку за лето они должны накопить достаточно жировых запасов. Кроме того, ученые отметили, что четверых из вернувшихся китов они уже знают, а один из них оказался новым для каталога.

Весной серые киты совершают миграцию и с юга, где они проводят зиму, направляются на север, где проводят около полугода. Поскольку Кроноцкий залив богат кормом, здесь они набирают подкожный жир. На Камчатке морская прогулка к китам — одна из самых популярных экскурсий у туристов.

В апреле в Приморье белуха приплыла на бьюти-процедуры и попала на видео. На размещенных кадрах сотрудник учреждения делает киту пилинг, используя для данного процесса пемзу. Видно, как мужчина приподнимает его плавник и начинает скрабировать под ним кожу.

