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08:08, 7 мая 2024Россия

Захарова объяснила смысл инаугурации президента

Захарова заявила, что РФ проводит инаугурацию не для отчетности перед Западом
СюжетВыборы президента России 2024
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила в комментарии ТАСС, зачем нужны выборы и инаугурация президента в России.

Она подчеркнула, что эти процедуры нужды не для отчетности, «не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад» и не для того, чтобы Россию приняли в странах, которые хотят нанести Москве стратегическое поражение.

«Мы проводим все эти процедуры, все эти мероприятия для того, чтобы развиваться, чтобы наша страна шла вперед, чтобы повышать уровень благосостояния наших граждан, чтобы делать страну безопасной, чтобы отвечать на вызовы и угрозы», — сказала дипломат.

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Также Захарова добавила, что это помогает сохранять память о российской культуре, сохранять себя как цивилизацию ради будущих поколений и передавать им полученный опыт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готовится к инаугурации, которая пройдет 7 мая. После нее правительство уйдет в отставку — кабмин в 2024 году сформируют по новым правилам, которые предписаны обновленной Конституцией.

Ряд европейских стран и членов Евросоюза, а также США и Канада заявили о бойкоте мероприятия.

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      Сергей Грехов
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