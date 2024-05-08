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19:51, 8 мая 2024Из жизни

Новая королева Дании дала первое интервью после скандала из-за любовницы короля

Датские король Фредерик X и королева Мария дали первое телевизионное интервью

Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый король Дании Фредерик X и его супруга, королева Мария, дали первое телевизионное интервью после скандала из-за предполагаемой любовницы Фредерика. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фредерик унаследовал престол в январе, после того как его мать, 84-летняя королева Маргрете, решила уйти на покой. В интервью Мария рассказала о своих переживаниях в этот день. По ее словам, она стояла с детьми, когда ее муж впервые вышел на балкон, чтобы поприветствовать людей уже в новом качестве. «Мы все слышали и чувствовали, хотя и не могли видеть, — говорит она. — Это был прекрасный момент. Я была счастлива и одновременно очень горда».

Вместе с новым титулом на Марию обрушилась масса забот, справиться с которыми, по ее словам, порой бывает непросто. «Все это очень ново для меня, столько перемен и решений», — признается она.

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Ни королевская чета, ни интервьюер не упомянули скандал, разразившийся в конце 2023 года. По мнению королевского эксперта Джейкоба Стина Олсена, супруги воспользовались интервью, чтобы продемонстрировать свое единство. Отсутствие неудобных вопросов о любовнице он объяснил тем, что телекомпании пришлось следовать жестким правилам, спущенным королевским домом.

Скандал из-за предполагаемой любовницы связан с фотографиями Фредерика с испанской знаменитостью Хеновевой Казановой, сделанными папарацци во время его тайного визита в Мадрид в октябре 2023 года. Будущий король Дании до часа ночи сидел с ней в ресторане, после чего переночевал в квартире Казановы. При этом он, по всей видимости, не знал, что у него под окнами дежурят фотографы.

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      Олег Парамонов
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