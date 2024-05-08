Мбаппе прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

Мбаппе заявил, что сделал недостаточно для выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал вылет парижской команды в полуфинале Лиги чемпионов. Его словам приводит L'Equipe.

По словам игрока, он старался помочь своему клубу как мог. «Этого было недостаточно. Когда мы говорим об эффективности в штрафной, думаю, что я первая цель. Я тот парень, который должен забивать голы и быть решительным», — заявил Мбаппе.

Француз добавил, что для ПСЖ сезон не закончен. «Нам еще предстоит финал Кубка Франции 25 мая против "Лиона". Это важная цель», — заявил Мбаппе,

ПСЖ ранее по сумме двух матчей проиграл дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов. В обеих встречах немецкий клуб одержал победы со счетом 1:0.