Пулевые отверстия обнаружили на братской могиле в российском регионе

78.ru: пулевые отверстия обнаружили на братской могиле в Ленобласти

Пулевые отверстия обнаружили на братской могиле в Кировском районе Ленинградской области. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, тревогу подняли жители российского поселка Апраксин. Пару дней назад неравнодушные люди заметили пулевые отверстия на братской могиле. Они обратились к представителю Следственного комитета по Кировску. Тот передал информацию коллегам. Они приняли решение осмотреть место происшествия чуть позже, поскольку в темноте изучать следы от пуль в памятнике было сложно.

Ранее сообщалось, что житель села Газимурский Завод в Забайкальском крае пришел убираться на кладбище и заживо сгорел. На месте происшествия начали работу дознаватели.

До этого в Кировской области задержали 36-летнего жителя, который вывез к кладбищу 35-летнего мужа своей знакомой, заставил его вырыть яму и избил лопатой.