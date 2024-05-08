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11:03, 8 мая 2024Наука и техника

«Роскосмос» и РАН продолжили обсуждение запуска двух аппаратов «Луна-27»

Борисов: «Роскосмос» и РАН продолжили обсуждение запуска двух АМС «Луна-27»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) продолжили обсуждение возможности запуска к естественному спутнику Земли двух автоматических межпланетных станций (АМС) «Луна-27». Об этом в кулуарах Большого Кремлевского дворца ТАСС сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«Пока все, как я говорил в декабре, так все и двигается. Как в декабре говорил, такие и планы — будем запускать», — заявил руководитель.

В декабре 2023-го Борисов заявил, что для надежности и гарантированного выполнения проекта РАН выступила с предложением разделить миссию «Луна-27» на два аппарата.

19 августа прошлого года российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Позже причиной крушения станции в госкорпорации назвали нештатную работу бортового комплекса управления.

В конце октября Борисов допустил, что запуск АМС «Луна-26» могут перенести с 2027-го на 2026-й.

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      Иван Потапов
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