Священник объяснил отказ от поминовения усопших на День Победы в этом году

Протоиерей Первозванский объяснил, что на Светлую неделю не поминают усопших

В этом году на День Победы в храмах Русской церкви не будут поминать жертв и ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Он объяснил, что праздник выпадает на следующую за Пасхой Светлую неделю. «А в Церкви начиная со Страстной недели и до окончания Светлой недели не поминают усопших», — сказал священнослужитель.

Протоиерей указал, что поминовения начинаются с Радоницы — вторника второй недели после Пасхи.

5 мая президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных из других стран с Пасхой. В своем обращении глава государства отметил созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий. «Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — указал президент.