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11:15, 8 мая 2024Экономика

В России сделали прогноз по снижению ключевой ставки

Белоусов: ключевая ставка в России снизится до 6-7 % к 2027 году
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ключевая ставка в России будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие годы. Такой прогноз по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) сделал исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Центробанк начнет снижать показатель постепенно и до отметки 6-7 процентов он опустится к 2027 году. «Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышенной», — заявил Белоусов.

Согласно оценке Банка России, в среднем в 2024 году ключевая ставка составит порядка 15-16 процентов. В следующем году ее снизят до уровня 10-12 процентов, а в 2026-м показатель опустится до 6-7 процентов.

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Глава регулятора Эльвира Набиуллина допускает и возможный рост ключевой ставки. По ее словам, ужесточение ДКП возможно, если увеличение спроса на товары и услуги станет заметно превышать возможности расширения производства. Однако представители ЦБ считают, что сегодняшней ставки в 16 процентов хватит для разворота тенденции. Снижать ее могут начать в третьем квартале 2024 года, добавила Набиуллина.

Одним из ключевых показателей, на которые ориентируется Банк России в принятии решения по ключевой ставке, является уровень инфляции в стране. Согласно последним прогнозам, рост цен в 2024 году замедлится до 4,3-4,8 процента и вернется к целевому показателю в 4 процента уже в 2025 году. Об этом заявили по итогам заседания совета директоров, на котором было решено оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов. Инфляционные ожидания в РФ демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях, добавили представители регулятора.

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      Вячеслав Агапов
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