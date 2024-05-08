В российском регионе обнаружили тело раздетого и избитого мужчины

В Ивановской области два рецидивиста раздели и избили мужчину в лесу

В лесу в Ивановской области обнаружили тело раздетого и избитого мужчины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что два рецидивиста вывели потерпевшего из дома под предлогом того, что тот якобы повредил руку женщине. Затем преступники посадили мужчину в автомобиль марки ГАЗ-2705 и вывезли в лес, к деревне Крюково. Там они избили его и заставили раздеться, а потом забрали его одежду и скрылись. Тело обнаружили утром на следующий день.

Злоумышленники задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пять мужчин похитили двух человек ради 150 тысяч рублей.