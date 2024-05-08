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14:28, 8 мая 2024Забота о себе

Врач назвала способы укрепить иммунитет и реже простывать

Терапевт Уильямс призвала есть разнообразную пищу для хорошего иммунитета

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Для хорошей работы иммунитета надо не зацикливаться на определенных продуктах, а питаться как можно более разнообразно. Такой совет дала терапевт Зои Уильямс, пишет The Sun.

Уильямс подчеркнула, что в норме взрослый человек простывает четыре раза в год. Если это происходит чаще, то нужно обратиться к специалисту, считает врач. По ее словам, иммунитет может плохо справлять с вирусами и бактериями из-за воздействия пассивного курения, аллергенов или невыявленных заболеваний внутренних органов и систем организма.

Если серьезных проблем со здоровьем нет, то лучшим способом укрепить иммунитет Уильямс назвала правильное питание. Чтобы реже болеть, она призвала не искать специальные продукты для поддержания иммунитета, а есть разнообразную пищу. «Так вы получите больше питательных веществ, например витаминов С, D, цинка, селена, железа и других», — сказала терапевт.

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Специалистка отметила, что фрукты разных цветов содержат разные полезные вещества. «Красные помидоры содержат много ликопина, оранжевая морковь богата бета-каротином, зеленая брокколи содержит сульфорафан, а фиолетовая капуста — антиоксиданты, называемые антоцианами», — привела пример врач.

Также Уильямс призвала включить в рацион больше животного и растительного белка, полезных жиров и углеводов. Кроме того, для укрепления иммунитета она посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, вести активный образ жизни и стараться бороться со стрессом.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Дарья Утюмова перечислила продукты, которые помогают улучшить настроение. По ее словам, на эмоциональное состояние положительно воздействуют говядина, рыба, курица, овсянка, сельдерей и еще ряд продуктов.

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      Екатерина Улитина
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