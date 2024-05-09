Депутат назвал самое мощное оружие СССР против фашистов в годы войны

Депутат Говырин: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» стали символами Победы Красной Армии

Танк Т-34, БМ-13 «Катюша» и самолет Ил-2 стали символами Победы Красной армии над фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, эти виды вооружения СССР внушали ужас в немецких захватчиков. Он отметил, что средний танк Т-34 был самым массовым и лучшим, а тяжелый танк ИС-2 — стал одним из самых защищенных в Красной Армии. Депутат также вспомнил про самоходные орудия СУ-152, ИСУ-152, СУ-122, выделил истребители Як-1, Як-3, Ла-5, Ла-7, штурмовик Ил-2 и бомбардировщики Пе-2, Ту-2, Пе-8.

Самым же мощным и главным оружием против фашистов стали мужество и стойкость советского народа, боровшегося на передовой и в тылу, отметил Говырин.

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