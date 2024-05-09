Фитнес-тренер назвала способ накачать пресс за четыре минуты в день

Тренер Ирина Ротач посоветовала делать русские скручивания, чтобы накачать пресс

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способ накачать пресс за четыре минуты в день. Ее слова приводит Men Today.

Ротач посоветовала делать горизонтальные и вертикальные ножницы, планку и скручивания в планке, уголок лежа, скалолаз. Длительность каждого упражнения — 45 секунд. Также она предложила выполнять обычные и русские скручивания по 20 раз.

Эксперт напомнила, что важно не только тренироваться, но и вести правильной образ жизни и сбалансированно питаться. «Дело в том, что для начала нужно избавиться от лишнего жира в области талии, а это можно сделать, только создав дефицит калорий», — объяснила она.

Ранее фитнес-тренер Эбенезер Самуэль перечислил лучшие упражнения, чтобы накачать сильный пресс и убрать живот. В частности, он предложил выполнять велосипед, боковую планку с подъемом ноги и обратные скручивания.