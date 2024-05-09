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Астон Вилла
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
23:59, 9 мая 2024Спорт

Определился второй финалист Лиги конференций

Греческий «Олимпиакос» стал вторым финалистом Лиги конференций

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Греческий «Олимпиакос» на своем поле обыграл английскую «Астон Виллу» во втором полуфинальном матче Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 мая, и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Айюб Эль-Кааби. В первой встрече победу со счетом 4:2 также одержала греческая команда.

Ранее определился первый финалист Лиги конференций. В другом полуфинале по сумме двух матчей итальянская «Фиорентина» обыграла бельгийский «Брюгге».

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах. Действующим чемпионом является «Вест Хэм Юнайтед».

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      Алексей Гусев
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