Определился второй финалист Лиги конференций

Греческий «Олимпиакос» стал вторым финалистом Лиги конференций

Греческий «Олимпиакос» на своем поле обыграл английскую «Астон Виллу» во втором полуфинальном матче Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 9 мая, и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Айюб Эль-Кааби. В первой встрече победу со счетом 4:2 также одержала греческая команда.

Ранее определился первый финалист Лиги конференций. В другом полуфинале по сумме двух матчей итальянская «Фиорентина» обыграла бельгийский «Брюгге».

Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах. Действующим чемпионом является «Вест Хэм Юнайтед».