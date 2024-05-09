Силы ПВО за полчаса уничтожили над российским регионом семь беспилотников ВСУ

Минобороны России заявило еще о трех сбитых в Белгородской области беспилотниках

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, очередная попытка атаковать российскую территорию пресечена в 15:30 по московскому времени. Подробности о последствиях на земле в Минобороны не уточнили.

Ранее в министерстве заявили, что в 15:00 в Белгородской области также сбили четыре беспилотника самолетного типа. Таким образом, за полчаса средства ПВО уничтожили над регионом семь дронов ВСУ.

Помимо этого, в ночь на 9 мая ВСУ обстреляли Белгород. В результате пострадали 11 человек. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в больнице остаются четыре женщины с осколочными ранениями и контузиями, а также двое раненых мужчин. Еще пятерых отпустили домой после оказания помощи. Повреждения выявили в 84 квартирах 26 многоквартирных домов. Также повреждены 53 автомобиля.

Как сообщало Минобороны России, всего за ночь средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Еще по два дрона перехватили в 9:40 и 10:40 утра