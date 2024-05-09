Украина попыталась атаковать российский регион четырьмя беспилотниками

Минобороны России: в Белгородской области сбили еще четыре дрона ВСУ

Российские военные пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию страны беспилотниками самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 15:00 средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью четыре дрона. Подробности о последствиях на земле в министерстве не уточнили.

Ранее, в ночь на 9 мая, воздушной атаке со стороны ВСУ подвергся Белгород. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадали 11 человек. Пятерых из них отпустили домой после оказания помощи. В больнице остаются четыре женщины с осколочными ранениями и контузиями, а также двое раненых мужчин. Повреждения выявили в 84 квартирах 26 многоквартирных домов. Также повреждены 53 автомобиля.

В свою очередь, Минобороны России сообщало, что минувшей ночью над регионом сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один украинский беспилотник самолетного типа. В течение дня попытки атаки при помощи дронов продолжаются. Средства ПВО уничтожили два летательных аппарата в 9:40 утра по московскому времени, еще два — в 10:40.