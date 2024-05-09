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15:39, 9 мая 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе взорвался возле жилого дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил о взрыве дрона-камикадзе ВСУ в селе Муром

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Муром Шебекинского городского округа. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, взрыв беспилотника повредил фасад частного жилого дома и два легковых автомобиля. Мирные жители не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Помимо этого, в ночь на 9 мая воздушной атаке ВСУ подвергся Белгород. Как рассказал Гладков, пострадали 11 человек. На данный момент в больнице остаются четыре женщины с осколочными ранениями и контузиями, а также двое раненых мужчин. Еще пять человек после оказания медицинской помощи отпустили домой. Ранее Гладков сообщал, что среди пострадавших есть 11-летняя девочка.

На кадрах с последствиями атаки, опубликованных мэром Белгорода Валентином Демидовым видно полностью сгоревшие автомобили, которые еще дымятся, а также поврежденные многоэтажные жилые дома.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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