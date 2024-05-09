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10:48, 9 мая 2024Спорт

В России объяснили отказ МОК вручать перешедшие россиянам олимпийские медали

Журова заявила, что МОК боится вручать перешедшие россиянам олимпийские медали

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила отказ Международного олимпийского комитета (МОК) вручать медали, перешедшие россиянам после пересмотра результатов прошедших Игр. Ее слова приводит ТАСС.

Журова заявила, что МОК боится проводить церемонию награждения, так как для этого нужно будет включать российский гимн и поднимать триколор. «Они хотят нас сделать виноватыми, потому что получат протесты», — добавила она.

Об отказе МОК вручать медали стало известно 8 мая. В организации подчеркнули, что перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Там также отметили, что Олимпийский комитет России не смог вернуть МОК 15 медалей, которые забрали у представителей страны.

В 2018 году МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Игр-2016 после дисквалификации молдаванина Сергея Тарновского. В марте этого года россиянин рассказал, что так и не получил медаль.

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      Анастасия Борисова
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