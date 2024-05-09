Жилые дома и детский сад попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако осколками снарядов повреждены шесть частных жилых домовладений, в которых выбило окна и посекло крыши с фасадами, а также коммерческий объект и детский сад. «Также повреждена линия элетропередачи. Оперативные и аварийные службы на месте, подворовой обход территории продолжается», — заверил Гладков.