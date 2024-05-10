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22:47, 10 мая 2024Спорт

Федор Емельяненко оценил критерии допуска россиян на Олимпиаду

Федор Емельяненко: без флага и гимна россиянам не стоит ехать на Олимпиаду-2024

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко оценил критерии допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит «Газета.Ru».

Емельяненко посчитал, что нужно было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду. «И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись. Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования», — заявил он.

2 мая Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала об отношении к россиянам, которые выступят на Играх-2024. По ее словам, ей сложно ответить на этот вопрос, так как представители страны на турнире, скорее всего, будут отсутствовать.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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