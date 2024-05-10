Российские военные впервые уничтожили гибридное оружие НАТО

ВС России впервые уничтожили гибридную систему ПВО FrankenSAM производства НАТО

Российские военные впервые уничтожили гибридную систему противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM, используемую украинскими войсками. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны», опубликовав соответствующие кадры.

Уточняется, что информацию о ликвидации системы подтверждают украинские ресурсы, подчеркнув, что «это уже не макет».

В январе стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили импровизированную систему ПВО, состоящую из советских и западных элементов. Предполагается, что речь идет о FrankenSAM.