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22:13, 10 мая 2024Россия

Российские военные впервые уничтожили гибридное оружие НАТО

ВС России впервые уничтожили гибридную систему ПВО FrankenSAM производства НАТО

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские военные впервые уничтожили гибридную систему противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM, используемую украинскими войсками. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны», опубликовав соответствующие кадры.

Уточняется, что информацию о ликвидации системы подтверждают украинские ресурсы, подчеркнув, что «это уже не макет».

В январе стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили импровизированную систему ПВО, состоящую из советских и западных элементов. Предполагается, что речь идет о FrankenSAM.

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      Марина Совина
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